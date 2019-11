Giovani si schiantano contro un albero, muore un 34enne

Incidente a Milano, in via Brusuglio, nel cuore della notte

Uno dei due giovani coinvolti nello schianto non ce l’ha fatta

MILANO – Ancora una notte di sangue sulle strade. Erano le 3.30 quando sono stati allertati i soccorsi per un grave incidente stradale a Milano, in via Brusuglio. Due giovani, entrambi di 34 anni, si sono schiantati contro un albero per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto. I mezzi di soccorso sono intervenuti unitamente ai Vigili del Fuoco ma per uno dei due giovani L.A.P.M. non c’è stato nulla da fare. L’altro ragazzo, O.M., è stato trasportato nel vicino ospedale Niguarda e non sarebbe in pericolo di vita.