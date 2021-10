Grave incidente a Piantedo, chiuso lo svincolo della SS38

PAINTEDO – La strada statale 38 “Variante di Morbegno” è stata temporaneamente chiusa nel primo pomeriggio di domenica in direzione Svincolo di Cosio, al km 1,000, a causa di un incidente nel territorio comunale di Piantedo, in provincia di Sondrio.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un motoveicolo ed un’automobile. Codice rosso per il 54enne alla guida della moto, soccorso dal personale medico giunto anche in elicottero.

Sul posto è intervenuto personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre che del 118. La strada è stata riaperta poco prima delle 16.