Grave incidente lungo l’A 4: camionista in codice rosso al San Gerardo

CAVENAGO – Incidente lungo l’A4 Torino Venezia oggi, lunedì 28 marzo, poco dopo le 13. Per cause ancora al vaglio degli agenti della Polizia stradale intervenute per i rilievi, due mezzi pesanti si sono scontrati nella tratta situata tra Cavenago e Cambiate. Immediatamente è scattata l’allerta con l’invio dei soccorsi in codice rosso. In volo si è alzato anche l’elicottero da Milano.

Gravi le ferite riportate dal camionista di uno dei due mezzi coinvolti nell’incidente, trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza con un trauma cranico e un trauma alla schiena.

Valutato, ma non ospedalizzato l’uomo di 64 anni alla guida del secondo mezzo (Maschio 64aa). Presenti sul posto anche i vigili del Fuoco con l’autopompa di Gorgonzola e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone.

Inevitabile la formazione di code lungo il tratto dell’A 4 in direzione Torino, interessato all’incidente.