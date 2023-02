Grave incidente sul lavoro a Senago, amputato un braccio a un 39enne

SENAGO (MI) – Incidente sul lavoro a Senago, in provincia di Milano. A infortunarsi un 39enne mentre stava maneggiando alcuni macchinari nella ditta presso cui lavora. Durante le operazioni, il giovane si è ferito gravemente, tanto da rendere necessaria l’amputazione del braccio. Riportato dalla vittima anche un trauma cranico.

L’infortunio in un’azienda in via Piemonte 16, nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì. Intervenuti sul posto elisoccorso, ambulanza, Carabinieri e Polizia Locale. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Niguarda.