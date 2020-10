Grosio. Si ribalta con un mezzo agricolo, muore un uomo di 53 anni

GROSIO (SO) – Incidente mortale nel pomeriggio di ieri, martedì 13 ottobre, in Val Grosina. Un mezzo agricolo è uscito dalla sede stradale e si è ribaltato, rotolando per alcune decine di metri lungo una costa ripida. E’ accaduto sopra la diga di Fusino, in località Cavallo, a circa 1400 metri di quota. L’allarme è scattato poco prima delle 15.

Le due persone a bordo, residenti in zona, sono state sbalzate e un uomo, di 53 anni, non è sopravvissuto; l’altra persona è rimasta ferita. Sul posto le squadre del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina Valchiavenna, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco, in supporto all’équipe dell’elisoccorso di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), decollato dalla base di Caiolo. La persona deceduta è stata portata in camera mortuaria, quella ferita in ospedale. L’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio.