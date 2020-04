“I bergamaschi che non mollano mai”. Il video di Konrad il Brianzolo

BERGAMO – “Peggio dei brianzoli, ho trovato solo i bergamaschi. Che non mollano mai“. Così Konrad il Brianzolo, noto video maker erbese, ha voluto omaggiare Bergamo e i suoi operosi abitanti alle prese con l’emergenza Coronavirus che qui si è fatta particolarmente sentire (con 9.039 contagiati, dati aggiornati al 1° aprile, la Provincia è la più colpita della Lombardia).

Nel breve video, poco più di 3 minuti, Konrad ha raccontato l’incredibile impresa di costruzione dell’Ospedale da campo alla Fiera di Bergamo, portata a termine in soli 10 giorni. Alla sua realizzazione hanno contribuito 250 persone che hanno subito accolto l’appello, senza risparmiarsi. “I cinesi costruirono un ospedale in meno di dieci giorni, e il mondo se ne stupì. Ma non avevano ancora visto i bergamaschi“.

Il video, pubblicato lo scorso 30 marzo, ha avuto oltre 45 mila condivisioni.