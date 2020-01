I Carabinieri trovano droga e una bomba a mano, arrestato un uomo

GARBAGNATE MILANESE (MI) – Nel pomeriggio di ieri, venerdì, i Carabinieri di Garbagnate Milanese coadiuvati da un’unità cinofila del Nucleo Cinofili di Casatenovo hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto italiano, classe 1955, pluripregiudicato.

In particolare, durante la perquisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione a Garbagnate, i militari hanno rinvenuto un revolver calibro 357 magnum risultato provento di furto, 59 cartucce calibro 357 magnum, una bomba a mano da guerra, 34 grammi di cocaina, un bilancino e 3.000 euro in contanti.

L’arma e il materiale esplosivo era nascosto all’interno di un’intercapedine di una scarpiera. La sostanza stupefacente e il denaro, invece, erano nascosti in un’intercapedine ricavata sotto il lavello in muratura presente in giardino.