I rottami dell’aereo disperso ritrovati poco sopra l’Abbazia di Fontanella, morto il pilota

SOTTO IL MONTE (BG) – E’ stato ritrovato intorno alle ore 15 di oggi, venerdì 6 novembre, l’aereo Cessna P210N Centurion disperso da stamattina nella zona del Monte Canto, nella bergamasca. Il velivolo si sarebbe schiantato al suolo sul Monte Canto, in una zona poco sopra l’Abbazia di Fontanella, tra i comuni di Sotto il Monte e Mapello. Poco distante è stato ritrovato anche il corpo senza vita del pilota, una persona a bordo.

Dalle ore 11 di questa mattina i Vigili del Fuoco erano impegnati nelle operazioni di ricerca del piccolo aereo decollato dall’aviosuperficie di Valbrembo (BG), del quale si erano perse le tracce. Le condizioni meteorologiche non favorevoli presenti nell’area hanno reso particolarmente complesse le attività di ricerca.

A seguito dell’allarme, il Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo ha disposto l’immediato invio di una squadra sul territorio, attivando contestualmente l’Ufficio IMSI Catcher della Direzione Regionale dei VVF della Lombardia, specializzato nell’analisi dei dati delle reti di telefonia mobile a supporto delle operazioni di ricerca e soccorso.

Gli operatori dell’Ufficio IMSI Catcher hanno avviato l’elaborazione dei dati di rete relativi all’utenza telefonica del pilota, unica persona presente sul velivolo. Parallelamente, è stato inviato nell’area delle ricerche un veicolo attrezzato con sistemi tecnologici avanzati per la localizzazione.

Determinante per l’individuazione dell’aereo è stato l’impiego di un analizzatore di spettro, strumentazione specialistica in dotazione al nucleo, che, con la collaborazione con il Reparto Volo della Guardia di Finanza di Venegono, ha consentito di rilevare e localizzare il segnale radio automatico trasmesso dal dispositivo di emergenza dell’aeromobile.

L’attività congiunta ha così permesso di individuare il velivolo in una zona alle pendici del Monte Canto, in località Fontanella, sopra l’abitato di Sotto il Monte. Presenti sul posto i Carabinieri della compagnia di Ponte San Pietro e i volontari del Soccorso Alpino.