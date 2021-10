Il Canile di Erba passa sotto la gestione diretta del Comune

ERBA – Cambio di gestione per il canile-rifugio di Erba che dal 20 ottobre, non è più nelle mani della Onlus Gli Amici del randagio, bensì passerà alla gestione diretta dell’amministrazione comunale.

Alla scadenza della convenzione con la Onlus, una deliberazione del Consiglio Comunale erbese del 27 settembre, infatti, ha sancito il passaggio di gestione del canile – rifugio in via Luciano Manara, di proprietà del comune – stabilendo una convenzione con altri comuni della provincia di Como e Lecco che non dispongono di spazi per il mantenimento dei randagi.

Prima che venga bandita una nuova gara per l’affidamento della gestione del centro, il comune di Erba se ne prende carico per un periodo di tre anni, dei quali il primo anno sarà considerato sperimentale mentre i restanti due dovranno consentire una valutazione dei risultati per stabilire le strategie di gestioni per il futuro.

