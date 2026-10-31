“Il diabete va a canestro”: Pippo Ricci e i campioni del basket in campo per la solidarietà

Il 20 e 21 novembre tra Cesano Boscone e Corsico un evento con Giampaolo Ricci, Andrea Bassani, Giorgio Zambellis e Flavio Portaluppi

In programma convegno, torneo e lotteria benefica

MILANO – Il basket scende in campo per la prevenzione del diabete e la solidarietà internazionale. Il 20 e 21 novembre Cesano Boscone e Corsico ospiteranno “Il diabete va a canestro”, una manifestazione di due giorni che metterà insieme divulgazione scientifica, pallacanestro e raccolta fondi a favore dei bambini della Tanzania. Tra i protagonisti annunciati ci sarà anche Giampaolo «Pippo» Ricci, campione della Nazionale italiana, affiancato da alcuni nomi importanti del panorama cestistico nazionale ed europeo.

L’iniziativa nasce in occasione della Giornata Mondiale del Diabete e aderisce alla campagna dell’International Diabetes Federation (IDF), quest’anno incentrata sul tema “Early Action on Diabetes”, ovvero l’importanza di intervenire precocemente nella prevenzione e nella gestione della malattia. Un messaggio che gli organizzatori hanno scelto di portare fuori dagli ambulatori e dagli spazi della divulgazione tradizionale, utilizzando il linguaggio dello sport e coinvolgendo il mondo della pallacanestro.

Accanto a Ricci saranno presenti Giorgio Zambellis, ex cestista, procuratore sportivo e fondatore di Garda Ball Elite; Andrea Bassani, tra i padri fondatori di Euroleague Basketball, oggi consulente della stessa organizzazione e impegnato nell’area televisiva della Lega Basket Serie A, oltre che allenatore del MaxiBasket Milano; e Flavio Portaluppi, ex giocatore e storico dirigente del basket nazionale ed europeo, originario cestisticamente proprio di Corsico.

Personalità differenti, unite dalla volontà di mettere a disposizione esperienze, relazioni e competenze per amplificare il messaggio dell’iniziativa. Il programma si svilupperà attraverso due appuntamenti, con un primo momento dedicato all’informazione e al confronto e una seconda giornata interamente sul parquet.

Il via è previsto per venerdì 20 novembre alle 17, al Cinema Teatro Cristallo di via Monsignor Pogliani 7, a Cesano Boscone, con un convegno multidisciplinare aperto al pubblico. Al centro dell’incontro ci saranno la diagnosi precoce del diabete, la prevenzione e l’importanza di adottare corretti stili di vita.

Interverranno medici e professionisti sanitari, insieme ad allenatori, nutrizionisti, fisioterapisti e testimonial del mondo sportivo. Pippo Ricci porterà la propria testimonianza sul valore dell’attività fisica, mentre Zambellis affronterà il tema della responsabilità sociale nello sport d’élite. Bassani racconterà come i grandi palcoscenici dell’Eurolega possano diventare veicolo di messaggi di sensibilizzazione sulla salute. A completare il gruppo degli ospiti ci sarà Portaluppi, che condividerà la propria esperienza nella gestione sportiva ad alti livelli, tra leadership e responsabilità sociale.

La seconda giornata, sabato 21 novembre dalle 9, si sposterà alla palestra di via Verdi a Corsico. Qui la prevenzione lascerà spazio anche alla pallacanestro giocata, con un quadrangolare che vedrà confrontarsi quattro formazioni: la Selezione delle Eccellenze del Sud-Ovest Milanese, le selezioni maschile e femminile di MaxiBasket Milano, la squadra di BMM (Basket Medici Milano) e il team solidale di Amani.

A guidare dalla panchina la formazione di MaxiBasket Milano sarà proprio Andrea Bassani. In programma anche una gara di tiri da tre punti, per una giornata che punta a valorizzare il basket come occasione di incontro, partecipazione e promozione del benessere.

Accanto al campo farà il suo debutto anche la prevenzione “phigital”, termine che unisce dimensione fisica e strumenti digitali. Durante entrambe le giornate sarà infatti disponibile Capsula, un innovativo Health Pod, ovvero una cabina tecnologica automatizzata che consente di effettuare una valutazione personalizzata di alcuni fattori di rischio metabolici e cardiovascolari.

Attraverso un’analisi non invasiva, la tecnologia permette di rilevare in pochi minuti parametri relativi alla composizione corporea e agli indicatori dello stile di vita, restituendo un report immediato sullo stato di salute. La cabina sarà collocata all’interno della palestra di via Verdi e sarà accessibile gratuitamente ai partecipanti sabato 21 e domenica 22 novembre, con la presenza di un’hostess dedicata.

Ma il progetto non si esaurisce nella prevenzione. Il secondo grande obiettivo è sostenere i bambini della Tanzania attraverso AMANI ODV, organizzazione impegnata in progetti sanitari, educativi e nella gestione di case d’accoglienza.

Se nei Paesi più sviluppati l’attenzione è rivolta soprattutto alla diagnosi precoce e alla prevenzione, in contesti più fragili come quello tanzaniano la difficoltà di accedere agli screening e ai farmaci essenziali, tra cui l’insulina, può rappresentare un serio rischio per la salute dei minori.

Per questo il cuore solidale della manifestazione sarà una lotteria benefica. L’intero ricavato della vendita dei biglietti verrà destinato ai progetti di AMANI ODV in Tanzania. Tra i premi in palio ci saranno cimeli sportivi e canotte autografate donate da campioni della Serie A e dell’Eurolega, oltre a contributi offerti dai commercianti del territorio e servizi messi a disposizione dalla Fondazione Sacra Famiglia.

“Vogliamo dimostrare che la lotta al diabete e alle disuguaglianze sanitarie si vince solo facendo squadra”, spiega la dottoressa Malighetti, ideatrice dell’evento. “Con il convegno del venerdì faremo informazione scientifica e di alto livello culturale grazie a professionisti straordinari e alle competenze di Pippo Ricci, Giorgio Zambellis, Andrea Bassani e Flavio Portaluppi. Sabato scenderemo in campo per giocare allo sport più bello del mondo e dimostrare il valore terapeutico dello sport”.

Un impegno che si traduce anche in un gesto concreto di solidarietà: “Acquistare un biglietto della lotteria significa fare un passaggio decisivo per salvare la vita di un bambino in Tanzania”, conclude Malighetti.

Due giornate, dunque, nelle quali il basket diventa il punto d’incontro tra prevenzione, divulgazione e solidarietà. Perché il canestro più importante, questa volta, non sarà soltanto quello realizzato sul parquet, ma quello che contribuirà a offrire cure, assistenza e nuove opportunità ai bambini che ne hanno più bisogno.