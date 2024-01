Il Futuro sei tu: AISM e Notai promuovono la sensibilizzazione sui lasciti solidali

L’iniziativa fa parte della 20^ edizione della ‘Settimana Nazionale dei Lasciti di Aism’

FIGINO SERENZA – La 20^ edizione della ‘Settimana Nazionale dei Lasciti di Aism’, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ha preso il via lo scorso 22 gennaio e proseguirà fino al 28.

L’iniziativa, tassello della campagna nazionale “Il Futuro sei Tu” e realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato e con il sostegno della Federazione Nazionale Pensionati Cisl, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sui lasciti solidali per sostenere le persone con sclerosi multipla (una patologia che colpisce 137mila persone in Italia), neuromielite ottica e patologie correlate.

Ieri, mercoledì, al Centro Anziani di Figino Serenza, il notaio Katia Fucci di Lurate Caccivio facente parte il Consiglio di Lecco e Como, partendo dalla definizione di testamento si è poi addentrata in modo chiaro ed esaustivo nel tema dell’incontro, rispondendo alle numerose domande dei presenti.

