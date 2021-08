Il maestro Paolo Polli in una grande mostra presenta una nuova scultura

BELLAGIO – Il maestro Paolo Polli, noto pittore e scultore di livello internazionale, con studio d’arte ad Annone di Brianza, sarà ospite del prestigioso Hotel Villa Serbelloni di Bellagio dal 21 agosto al 5 settembre in una mostra personale di opere di pittura e altre di scultura e installazione intitolata “50 anni di ricerca nell’arte”, con inaugurazione ufficiale sabato 21 agosto alle ore 18 e apertura dell’esposizione dalle ore 10.00 alle 22.00.

Nel corso della manifestazione sarà presentata la scultura “Ricerca di habitat nel mondo” in acciaio inox 316 e corten, in scala 1 a 7, che sarà posizionata a Pusiano, all’uscita della galleria, all’incrocio della SP 42 con la SP 49, con dimensioni reali del monumento-scultura di 9,80 metri per 7 di base.

Di Paolo Polli dice il critico d’arte Silvano Valentini che “è universalmente noto per le sue rivoluzionarie fasi creative, da quella di un gradevole e raffinato, se pur intenso, colorismo all’originale periodo di arte cosiddetta ‘estrema’ o ‘esasperata’, sempre mantenendo la lodevole consuetudine della periodica progettazione e realizzazione di grandi monumenti e complesse installazioni che arricchiscono ed esaltano le bellezze ambientali del nostro territorio”.