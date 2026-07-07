Il Summer Jamboree accende Senigallia con dieci giorni di musica e cultura vintage

Dal 31 luglio al 9 agosto concerti gratuiti, artisti internazionali per un tributo alla musica e alla cultura americana degli anni Quaranta e Cinquanta

SENIGALLIA – Per dieci giorni Senigallia tornerà a vivere fuori dal tempo. Dal 31 luglio al 9 agosto la città marchigiana ospiterà la ventiseiesima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale che da oltre un quarto di secolo ha trasformato la Riviera Adriatica in uno dei principali punti di riferimento europei per la musica e la cultura americana degli anni Quaranta e Cinquanta. Un appuntamento capace di richiamare migliaia di appassionati provenienti da ogni parte del mondo e di fare del Rock’n’Roll un linguaggio ancora vivo, condiviso da generazioni diverse.

L’edizione 2026 sarà segnata da un anniversario simbolico: il centenario della nascita di Chuck Berry, figura imprescindibile nella storia della musica contemporanea e protagonista nel 2010 di uno dei concerti più ricordati del festival. A rendergli omaggio saranno i Geno and His Rockin’ Dudes guidati da Carmelo “Geno” Genovese, musicista che ha avuto più volte l’occasione di esibirsi accanto al padre del Rock’n’Roll. Sul palco salirà anche il batterista Pierpaolo De Salsi, che condivise proprio con Berry quella storica esibizione senigalliese.

La cifra internazionale del Summer Jamboree resta uno dei suoi elementi distintivi. La line-up riunisce artisti provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Messico, Finlandia, Spagna, Repubblica Ceca, Svezia e Italia, con quattro esclusive nazionali e due anteprime europee. Tra i protagonisti figurano il leggendario chitarrista Albert Lee, Gina Haley, erede della tradizione musicale di Bill Haley, The Extraordinaires, Sean “Mack” McDonald, Les Greene, Jad Tariq e Paolo Fioretti con la sua Hot Combo, insieme a decine di musicisti che daranno vita a concerti gratuiti distribuiti nei diversi spazi della città.

Il Summer Jamboree continua così a raccontare una cultura che va ben oltre il repertorio musicale. Le piazze e il lungomare di Senigallia diventano il palcoscenico di un’esperienza diffusa in cui concerti, danza, mercato vintage, automobili d’epoca, spettacoli di burlesque, lezioni di swing, jam session notturne e performance dal vivo costruiscono un racconto collettivo dell’immaginario americano del dopoguerra. Un patrimonio fatto di musica, stile, costume e socialità che il festival interpreta da ventisei edizioni, coinvolgendo tanto gli specialisti quanto chi si avvicina per la prima volta a questo universo culturale.

Tra le novità dell’edizione 2026 debutta anche una sigla ufficiale del festival, mentre il Rockin’ Village Vintage Market estenderà l’apertura alle ore del mattino, ampliando uno degli spazi più frequentati della manifestazione. Tornano inoltre il Summer Jamboree Hera Dance Contest, i Dance Camp, i Boot Camp, i dopofestival alla Rotonda a Mare, l’Hawaiian Beach, l’Oldtimers Park e il Fearless Devid Motordrome, ultimo motordromo storico ancora funzionante in Italia.

Organizzato dalla società Summer Jamboree con il sostegno del Comune di Senigallia, della Regione Marche e della Camera di Commercio di Ancona, il festival conferma anche per il 2026 Trenitalia come main sponsor, consolidando un evento che negli anni ha saputo trasformarsi da rassegna musicale in un appuntamento internazionale dedicato alla memoria culturale del Rock’n’Roll e alla sua continua capacità di parlare al presente.

Tutte le info su https://www.summerjamboree.com/