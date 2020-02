SONDRIO – C’è una vittima a causa della bufera di vento che si sta abbattendo martedì sulla provincia di Sondrio: nel comune di Traona una donna è morta colpita dai detriti di un tetto scoperchiato dal vento.

E’ successo intorno alle 9.20 in via Valeriana Vecchia. La donna aveva 77 anni. I soccorsi, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

L’elicottero del 118 è stato impossibilitato all’atterraggio a causa forte vento.