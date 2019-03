Migliaia di atleti hanno preso parte alla mezza maratona a Milano.

Vincent Kibor Raimoi batte tutti. Lorenzo Dini è il primo fra gli italiani.

MILANO – Vincent Kibor Raimoi è lui l’atleta primo al taglio del traguardo della Stramilano Half Marathon. Con un tempo di 1h 00′ 10” ha sbaragliato gli avversari. La mezza maratona cittadina si è svolta nella mattinata di domenica fra le vie del capoluogo lombardo.

60mila atleti ed amatori complessivi al via, pronti a correre 5, 10 o 21 chilometri, oltre 7500, nello specifico, i runners che hanno affrontato la mezza maratona. I percorsi si sono snodati da piazza Castello e piazza Duomo, punti di partenza, fra le vie della città. La 48esima edizione della Stramilano si è riconfermata capace di attrarre una forte partecipazione, battendo tutti i record.

Il primo italiano a tagliare il traguardo – in 1h 03′ 34” – è stato Lorenzo Dini, battendo il proprio record personale. L’atleta, campione europeo under 20 sui 10.000 nel 2013, era fra i favoriti. La prima fra le donne è stata, invece, Priscah Jeptoo, anch’ella non ha deluso le aspettative di chi la dava vincente, in 1h 08′ 25” era all’arrivo.

Il video di Vincent Kibor Raimoi all’arrivo: