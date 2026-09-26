In difficoltà nel lago con il windsurf, 66enne salvato da alcuni turisti a Gera Lario

GERA LARIO (CO) – E’ stato avvistato nelle acque davanti Gera Lario (CO) il windsurfista che non aveva fatto rientro a Domaso (CO) e per il quale erano scattate le ricerche nella serata di venerdì da parte di Guardia Costiera e Vigili del Fuoco. Tre turisti, che stavano passeggiando nei pressi della spiaggetta del pontile vecchio di Gera Lario, hanno notato una persona su una tavola da windsurf a pochi metri dalla riva, che tentava con difficoltà di raggiungerla.

Uno di questi, vista la situazione, si è immerso in acqua e lo ha trasportato fino a riva. Una volta sulla costa è riuscito a contattare telefonicamente la figlia, che a sua volta ha avvertito la Sala Operativa della Guardia Costiera che stava coordinando le ricerche. Sul posto sono giunti sia i mezzi navali del 3° Nucleo che quelli dei Vigili del Fuoco, oltre alle pattuglie terrestri

Il windsurfista di 66 anni, in principio di ipotermia, è stato assistito dai soccorritori, che nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza, gli hanno prestato le prime cure, per poi essere trasferito presso l’ospedale di Gravedona in codice giallo (mediamente critico).