In dogana con un chilo di droga in auto: arrestata una donna

COMO – Prosegue l’attività della Guardia di Finanza diretta al contrasto degli illeciti doganali e del traffico di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e i militari della Guardia di Finanza in forza al Gruppo Ponte Chiasso hanno effettuato un controllo su un’autovettura diretta in Italia condotta da una donna di nazionalità tedesca. La dichiarazione di non avere nulla non convinceva i funzionari doganali e i militari della Guardia di Finanza che decidevano di sottoporlo ad un più approfondito controllo tecnico, che consentiva di rinvenire un panetto di cocaina di oltre un chilo occultato all’interno dell’autovettura.

All’esito delle operazioni, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria inquirente, si è proceduto all’arresto della cittadina tedesca e al sequestro probatorio della sostanza stupefacente, dell’autovettura utilizzata per trasportarla e degli altri oggetti rinvenuti.