CONCOREZZO (MB) – Intervento nella tarda serata di ieri, venerdì 29 luglio, per l’incendio all’interno di un concessionario di auto a Concorezzo in viale Sicilia. Sul posto sono state inviate l’autopompa della sede centrale dei Vigili del Fuoco, l’autopompa del distaccamento di Vimercate, l’autobotte del distaccamento di Carate Brianza e il modulo di supporto del distaccamento di Seregno. L’intervento è iniziato poco prima delle 23 ed è durato 3 ore. Sono in corso di valutazione le cause dell’incendio.