Inaugurata ad Asso la casa per accogliere i ragazzi con sindrome di Prader Willi

La struttura è stata realizzata dall’Associazione PW Lombardia con il supporto di Enel Cuore

“L’obiettivo è favorire l’autonomia e l’integrazione sociale di questi ragazzi”

ASSO – Una struttura per il soggiorno delle persone con sindrome di Prade Willi, malattia genetica rara che causa problemi alimentari e comportamentali. Il progetto sperimentale Asso.com è stato inaugurato questa mattina, venerdì, nel cuore di Asso, lungo via per Bellagio, grazie all’impegno dell’Associazione Prader Willi Lombardia e al sostegno di Enel Cuore, la Onlus del Gruppo Enel.

La casa, con un grande giardino di circa 3 mila metri quadri, è stata acquistata tre anni fa dai membri dell’Associazione e dal mese di marzo ospita nei weekend le persone con sindrome di Prader Willi che possono così trascorrere alcuni giorni ‘in autonomia’ col sostegno di educatori e uno psicologo. Un aiuto non solo per i ragazzi ma anche per le famiglie che si trovano, a volte con grande fatica, ad accudirli.

L’obiettivo del progetto, come spiegato, è quello di favorire l’autonomia e l’integrazione sociale di queste persone permettendo loro di svolgere attività di vario genere (sport, giardinaggio, arte, musica, svago), promuovendo così in maniera spontanea la socializzazione e l’inclusione. La struttura come detto è aperta da marzo nei fine settimana e nei mesi estivi proporrà soggiorni settimanali.

Al taglio del nastro di questa mattina erano presenti il presidente dell’Associazione Prader Willi Lombardia Alberto Vezzoli, l’Ambassador di Enel Cuore Claudio Fiorentini e il sindaco di Asso Tiziano Aceti, oltre che tante famiglie e amici dell’Associazione.

Continua a leggere su ErbaNotiziecom