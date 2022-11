LISSONE – Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, mercoledì, all’alba in via Aliprandi per l’incendio di un furgone.

Sul posto sono state inviate l’autopompa del distaccamento di Lissone e quella del distaccamento di Desio.

L’intervento è iniziato poco prima delle 6.30: i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare parecchio prima di spegnere le fiamme. Sono in corso le indagini per stabilire l’origine del rogo.