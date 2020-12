COMO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri, lunedì 28 dicembre, in via Cardano a Como per un incendio autovetture.

I pompieri sono intervenuti con due squadre, una da Como e una da Appiano Gentile, per domare l’incendio che ha interessato due veicoli presso un’autorimessa.

Al termine delle operazioni di spegnimento il luogo è stato dichiarato inagibile. Fortunatamente non si segnalano feriti.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’evento.