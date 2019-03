Fiamme in discarica a Mariano

Il grosso incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio. Strada chiusa per le operazioni di spegnimento

MARIANO COMENSE – Un grosso incendio è scoppiato nel primo pomeriggio nella discarica di Mariano Comense. L’allarme è scattato alle 14, sul posto, lungo la Strada del Raddizzone, si sono portate diverse squadre dei Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per gestire la viabilità.

Le fiamme si sono propagate nella parte di discarica affacciata sulla strada principale. Via del Raddizzone è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e spegnimento. Un uomo di 31 anni è stato preso in carico dai sanitari giunti sul posto.

La densa colonna di fumo nero è visibile da diversi punti nel comasco e nella Brianza, anche a distanza dalla discarica.