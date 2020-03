MILANO – Intervento dei Vigili del Fuoco all’alba di sabato mattina al Tribunale di Milano, in corso di Porta Vittoria per un incendio che si è sviluppato all’ultimo piano del palazzo di giustizia.

L’allarme è scattato intorno alle 5.30. Il rogo, spento dai pompieri, ha interessato un archivio del tribunale, in corso le indagini per l’accertamento delle cause.