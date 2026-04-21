Incendio in una azienda di smaltimento rifiuti a Bollate, Vigili del Fuoco al lavoro

BOLLATE (MI) – Dalle ore 21 di lunedì sera, i Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio sviluppatosi in un’azienda operante nel settore dello smaltimento rifiuti, nel comune di Bollate, in via S. Nicola. Le fiamme hanno interessato esclusivamente materiale stoccato all’esterno del sito, in attesa di lavorazione, senza coinvolgere il capannone di proprietà dell’azienda.

Nel corso della notte scorsa, circa 60 Vigili del Fuoco del Comando di Milano, con rinforzi provenienti anche dal Comando di Monza, si sono alternati nelle operazioni, riuscendo a circoscrivere l’incendio e ad avviare le attività di bonifica dell’area interessata. Sul posto è presente personale di Arpa Lombardia per il monitoraggio della qualità dell’aria.