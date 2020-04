Incendio nella notte a Cascina Camperia: evacuati i residenti

L’allarme è scattato intorno alle 3 di questa notte: evacuati i residenti

La cascina si trova a fianco della strada provinciale al confine tra Lomagna e Carnate

CARNATE – Un incendio di grosse dimensioni si è sviluppato nella notte tra sabato e domenica all’interno di Cascina Camperia, situata a fianco della provinciale 342 al confine tra Carnate e Lomagna.

L’allarme è scattato intorno alle 3 di questa notte, quando alcuni residenti hanno notato le fiamme alzarsi dal tetto della Cascina. Un rogo di vaste proporzioni di cui sono ancora ignote le cause. Sul posto si sono immediatamente recati diverse squadre dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio. Le fiamme hanno coinvolto buona parte del tetto, rendendo necessario evacuare, in via precauzionale, le famiglie residenti.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, si sono recati i carabinieri e i mezzi di soccorso.