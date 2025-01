Incendio nella notte agli Spedali Civili di Brescia, grave una paziente

BRESCIA – Nella notte di oggi, 14 gennaio 2024, alle ore 4, i Vigili del Fuoco sono intervenuti presso gli Spedali Civili di Brescia, nel reparto di Medicina 3, al 3° piano, a seguito di un incendio che ha interessato una stanza del reparto. Durante l’incendio, una paziente che si trovava all’interno della stanza è rimasta ferita.

I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti per spegnere le fiamme, effettuare l’evacuazione dei pazienti e mettere in sicurezza l’area. In totale, sono stati evacuati 26 degenti dal reparto, che sono stati accompagnati in aree sicure del nosocomio. È stato attivato il Nucleo Investigativo Antincendi (NIA) dei Vigili del Fuoco della Lombardia che sta attualmente conducendo le indagini sul sito. L’intervento dei vigili del fuoco è proseguito con le operazioni di messa in sicurezza del reparto.

Al fine di permettere le necessarie operazioni di ripristino, il reparto di Medicina 3 è stato interdetto e le attività sono temporaneamente sospese. Il piano di emergenza interno del nosocomio è stato attuato secondo le procedure dagli addetti antincendio che sono prontamente intervenuti e le porte tagliafuoco hanno garantito la compartimentazione dell’area coinvolta, evitando la propagazione del fumo e delle fiamme negli altri locali della struttura.