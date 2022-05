Incidente a Desio, auto si ribalta in seguito a uno scontro

DESIO – Intervento dei Vigili del Fuoco verso le 10.30 di oggi, 14 maggio, per un incidente stradale a Desio in via XX settembre angolo via Leopardi. A seguito di uno scontro tra auto una vettura si è ribaltata. Sul posto è stata inviata l’autopompa del distaccamento di Desio e il carro soccorso della sede Centrale.

Le squadre intervenute hanno operato al soccorso delle persone coinvolte nel sinistro e alla messa in sicurezza della strada. Due le persone coinvolte, una donna di 60 anni e una di 64 anni, fortunatamente nessuna sarebbe in pericolo di vita.