Incidente a Monza: chiusa la SS 36 in direzione Milano

+++ AGGIORNAMENTO ORE 12.10****

Riaperta al transito, in entrambe le direzioni di marcia, la SS36 “del Lago di Como e dello Spluga” a Monza

MONZA – E’ temporaneamente chiusa in direzione Milano la SS 36 all’altezza del Comune di Monza, km 11,800.

La chiusura si è resa necessaria a causa di un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte sei persone. Per alcune si è reso necessario il trasporto in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per consentire i soccorsi e i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente.

Sul posto sono presenti anche le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Le deviazioni sono segnalate in loco.