Incidente in falesia a Brescia, grave un giovane di 22 anni

BRESCIA – E’ stato trasportato all’ospedale in gravi condizioni in seguito a una caduta in falesia. L’incidente è avvenuto a Brescia, in frazione Caionvico, presso la falesia Molinari, poco dopo le 12.30 di oggi, martedì. Il giovane, 22 anni, è precipitato da circa 15 metri di altezza. Sul posto è giunto l’elisoccorso da Brescia che ha trasportato il giovane all’ospedale con traumi alla testa, al volto e all’addome.