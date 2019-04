DELEBIO (SO) – Incidente in montagna ieri, lunedì 8 aprile. Nel primo pomeriggio i soccorsi sono entrati in azione per recuperare il corpo di un uomo di 72 anni precipitato per cause in corso di accertamento.

L’incidente è avvenuto in una zona boschiva impervia a Delebio, in località Poncina, a circa 300 metri di quota. L’uomo è caduto per un’ottantina di metri ed è stato necessario recuperarlo mediante contrappeso.

Sul posto nove tecnici della stazione Cnsas di Morbegno, oltre a Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, Carabinieri, Croce Rossa e 118.