ONETA (BG) – Un uomo di 56 anni, originario della Bergamasca, è morto nella mattinata di oggi, 3 marzo, in un tragico incidente in montagna avvenuto nel territorio di Oneta (BG), nella zona del Monte Alben. L’uomo è scivolato su una lastra di ghiaccio nei pressi del santuario del Frassino compiendo un volo di 200 metri e finendo in un canalone. Con lui c’era un ragazzo di 19 anni, amico di famiglia, illeso, che ha dato l’allarme. Sul posto per il recupero del corpo è intervenuto il soccorso alpino insieme all’elisoccorso.