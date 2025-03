Incidente mortale a Cavernago: vittime due ragazzi di 19 anni. Altri due sono gravi

Il drammatico sinistro si è registrato all’alba di oggi, sabato, lungo la SS498

Di rientro da una serata, l’auto su cui viaggiavano si è scontrata frontalmente con un camion

CAVERNAGO – Due ragazzi di 19 anni, Riccardo Gualandris e Nora Jawad, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 5 di oggi, sabato, lungo la statale 498, nei pressi di Cavernago. La loro Opel si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante, un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai due giovanissimi. Sull’auto con loro altri due amici coetanei, un ragazzo e una ragazza, trasportati in gravissimi condizioni all’ospedale.

Da quanto è emerso i quattro amici stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la serata assieme quando, lungo la SS498 si è consumato il dramma. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto insieme a due ambulanze, due automediche e l’elisoccorso di Brescia. Illeso, ma sotto shock, il conducende del mezzo pesante.