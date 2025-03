Incidente mortale a Cisano Bergamasco lungo la SP639

Il drammatico incidente è avvenuto poco prima delle 16 in via Bisone lungo la SP639

A perdere la vita è stato un uomo di 36 anni

CISANO BERGAMASCO – Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, mercoledì, a Cisano Bergamasco, avvenuto poco prima delle 16 in via Bisone lungo la SP639.

Nel sinistro che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un’auto ha perso la vita un uomo di 36 anni, mentre uno di 41 è rimasto ferito.

Dopo la richiesta di soccorso, sul posto sono giunte automedica, ambulanza ed elisoccorso di Bergamo, unitamente a forze dell’ordine e Vigili del Fuoco di Bergamo e Lecco.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti. Al momento, non sono note le cause che hanno portato allo schianto mortale.

Il grave incidente ha provocato disagi alla viabilità della zona, con rallentamenti e deviazioni necessarie per consentire i soccorsi e i rilievi.

Eventuali Maggiori informazioni non appena possibile.