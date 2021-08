Incidente mortale a Misinto, 59enne perde il controllo dell’auto e si schianta

MISINTO (MB) – Incidente mortale oggi, 18 agosto, poco dopo le 13 in via San Siro a Misinto, in Brianza. Un uomo di 59 anni è morto dopo aver perso il controllo dell’auto. Terribile lo schianto, per il 59enne di Cermenate purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre alle ambulanze e all’automedica, sono giunti i vigili del fuoco. A bordo dell’auto insieme alla vittima c’era anche una donna di 63 anni che è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese in codice giallo (mediamente critico).