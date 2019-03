Due giovani perdono la vita in un terribile schianto in auto nella notte

Incidente mortale a Cavagese, nel bresciano. I due giovani sono finiti contro un palo di cemento

CALVAGESE RIVIERA (BS) – Due giovani morti, è questo il tragico bilancio dell’incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30 in via Prati. Le cause sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, ma il giovane alla guida della Fiat 500 avrebbe perso il controllo andando a schiantarsi contro un palo della luce in cemento.

L’impatto è stato violentissimo e la piccola auto si è accartocciata sul palo. Per i due giovani, l’autista 29enne e il passeggero di 28 anni entrambi residenti in zona, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre alle ambulanze e all’automedica, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto i due corpi dalle lamiere contorte. In corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.