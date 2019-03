L’incidente è avvenuto questa mattina, 19 marzo, intorno alle 11.30

Il 61enne di Clusone è scivolato sul ghiaccio mentre stava salendo al rifugio Curò

VALBONDIONE (BG) – E’ scivolato sul ghiaccio mentre stava percorrendo il sentiero che porta al rifugio Curò, nel territorio di Valbondione (Bergamo).

Purtroppo per il 61enne originario di Clusone, in Val Seriana, non c’è stato nulla da fare. Ad allertare i soccorsi è stato l’amico che era con lui e avrebbe assistito all’incidente.

Sul posto i Volontari del Soccorso Alpino di Valbondione e l’elisoccorso che non hanno potuto fare altro che constatare, troppo gravi le ferite riportate nella caduta.