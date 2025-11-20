Incidente sul lavoro a Gessate: muore autotrasportatore di 61 anni

GESSATE – Gravissimo incidente sul lavoro a Gessate (MI) poco prima delle ore 12 di oggi, giovedì 20 novembre, in una azienda di via Fermi. Un’autotrasportatore di 61 anni sarebbe sceso dal camion rimanendo schiacciato da muletto in transito.

Sul posto è intervenuta immediatamente un’automedica, insieme a una ambulanza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatare il decesso. Soltanto nella giornata di ieri, giovedì, a Ghisalba (BG), un autotrasportatore lecchese di 65 anni, Lino Cesana, era morto schiacciato da un cavalletto metallico di 500 chili.