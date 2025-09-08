Incidente sul lavoro a Monza, 48enne muore schiacciato da un macchinario

MONZA – Dramma sul lavoro a Monza dove, nella mattinata di oggi (8 settembre), un operaio di 48 anni è morto all’interno di un’azienda che produce valvole industriali. L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 11 e la dinamica è ancora al vaglio dei tecnici e delle forze dell’ordine.

L’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario e sarebbe morto a causa di un trauma toracico che non gli ha lasciato scampo. I soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Soltanto pochi minuti prima, a Desio (MB), un operaio di 37 anni è caduto da un’impalcatura riportando gravi ferite. L’uomo è precipitato per circa 10 metri ed è stato portato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza.