BEDIZZOLE – Grave infortunio sul lavoro in tarda mattinata a Bedizzole, in provincia di Brescia. A perdere la vita un operaio, rimasto schiacciato tra una piattaforma e delle travi presso un’azienda agricola per cui stava lavorando, in via Fusina 134. Restano ancora tuttavia da definire le precise dinamiche dell’incidente.

Nulla hanno potuto i soccorsi intervenuti, se non constatare sul posto il decesso della vittima.