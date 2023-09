Incidente sull’A4 poco prima di Bergamo: coinvolti 5 mezzi

BERGAMO – Tre camion, un furgone un’autovettura: sono i mezzi rimasti coinvolti questa mattina, lunedì 25 settembre, nell’incidente avvenuto poco prima delle 8.30 lungo l’autostrada A4, direzione Torino.

Lo scontro è avvenuto poco prima dell’uscita di Bergamo per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi. Tre le ambulanze inviate sul posto, inizialmente in codice rosso, dalla centrale operativa dell’emergenza urgenza di Areu.

Mobilitati anche i Vigili del Fuoco del comando di Bergamo che sono intervenuti con due squadre. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Fortunatamente per nessuna delle sei persone coinvolte si è reso necessario il trasporto in ospedale. L’arteria stradale è rimasta chiusa al traffico al fine di permettere le operazioni di soccorso.