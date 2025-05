Incidente tra un camion e un pullman in Pedemontana, morta una donna

L’allarme è scattato in codice rosso verso le 16.30

Oltre una trentina i coinvolti. Strada chiusa

LOMAZZO – Maxi dispiegamento dei mezzi di soccorso nel pomeriggio di oggi, lunedì, sulla A36 (Pedemontana) all’altezza della Galleria Lomazzo per un incidente stradale, coinvolti un mezzo pesante e un pullman. L’allarme è scattato in codice rosso intorno alle 16.30, stando a quanto appreso i coinvolti sono oltre una 30ina.

Stando a quanto appreso, un mezzo pesante è stato tamponato da un bus adibito a trasporto scolastico con trenta bambini a bordo di età tra i 6 e i 7 anni con due accompagnatrici e autista. Si segnala il decesso di una donna incastrata accanto al guidatore a sua volta avviato in codice rosso ospedale Varese.

I bimbi tutti in codice verde assistiti dal 118 e si sta valutando trasporto precauzionale in ospedale. Sono in posto cinque squadre VVF Como, Lomazzo Busto Arsizio e Monza Brianza

In posto anche diverse ambulanze e automediche, l’elisoccorso, e la Polizia Stradale. Chiusa in entrambe le direzioni l’autostrada per consentire i soccorsi.