Incidenti in montagna: 56enne muore a Campo Moro, 38enne soccorso a Valbondione

LANZADA (SO) – Soccorsi in azione ieri mattina, sabato 11 luglio, intorno alle 11 per un escursionista. L’uomo un 56enne di Morbegno è morto durante un’escursione nella zona di Campo Moro, nel comune di Lanzada, in Valmalenco. Sul posto è giunto l’elisoccorso, allertati anche gli uomini del Soccorso Alpino della stazione della Valmalenco, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Si ipotizza che la causa del decesso sia imputabile a un malore.

VALBONDIONE (BG) – Intervento in notturna per la VI Delegazione Orobica del Cnsas. La richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 20.30 di sabato, per un uomo di 38 anni che non riusciva più a muoversi. Stava scendendo con degli amici dalle baite di Zulino Basso a Valcanale, nel comune di Ardesio, quando ha riportato una sospetta frattura di una caviglia. Ricevuta l’attivazione della Centrale operativa, un tecnico del soccorso alpino che per caso era già in zona lo ha raggiunto in pochi minuti. Una squadra di soccorritori è partita da Valbondione. Lo hanno messo in sicurezza e trasportato all’ambulanza con la barella portantina. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.