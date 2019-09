Incidenti in montagna. Giornata di super lavoro, sabato, per il soccorso alpino

Un uomo è morto per un malore nei pressi del rifugio Omio

Grave un 61enne precipitato sul Monte Legnone

SONDRIO – Una giornata con diversi interventi quella di sabato per la VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Soccorso Alpino.

Ai Bagni di Masino, intorno alle 7.30, i tecnici della stazione locale sono intervenuti per un uomo di 56 anni di Paderno Dugnano (MI) nei pressi del rifugio Omio, colpito da un malore. Sul posto le squadre territoriali del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco, il Sagf della Guardia di finanza e l’elisoccorso. Il medico non ha potuto far altro che constatare la morte.

Nel Morbegnese, in Val Gerola, località Ravizze, a quota 1300 metri, sempre in mattinata un cercatore di funghi è scivolato e ha riportato traumi a una gamba. Cinque tecnici della stazione di Morbegno lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e poi trasportato in una zona dove poteva essere caricato sull’elicottero con il verricello.

Squadre a supporto dell’elisoccorso di Como, intorno alle 10.30, per un uomo di 61 anni residente a Seggiano (GR), precipitato sul Monte Legnone. Sono intervenuti anche i carabinieri di Colico. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Gravedona in gravi condizioni.