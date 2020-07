Incrodati di notte sulla Normale del Pizzo Badile, recuperati tre alpinisti

VALMASINO (SO) – Intervento del soccorso alpino nella notte tra domenica e lunedì per portare in salvo tre alpinisti milanesi. Erano rimasti incrodati in un canale mentre scendevano dalla via Normale del Pizzo Badile, a 3000 metri di quota. Con il buio le difficoltà sono aumentate.

La richiesta di aiuto ha attivato il Soccorso alpino, Stazione di Valmasino della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna. Una squadra di tecnici era pronta in piazzola; la Centrale ha valutato di fare intervenire l’elicottero della REGA, Guardia aerea svizzera di soccorso. Una volta individuati e definite le coordinate, i tre alpinisti sono stati raggiunti, recuperati e portati al rifugio, illesi.