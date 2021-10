Indagine di Altroconsumo. Iperal di Milano è il supermercato salvaprezzo

MILANO – Iperal si conferma un’eccellenza per la spesa degli italiani. L’insegna valtellinese ha infatti sbaragliato la concorrenza nel capoluogo lombardo, dimostrando che è possibile acquistare prodotti di marca risparmiando. Un ottimo risultato che, analizzando le maggiori città italiane citate nell’indagine pubblicata su Altroconsumo Inchieste di ottobre 2021, ha visto primeggiare il supermercato di Milano viale Monza 241. L’indagine ha preso in considerazione 70 città italiane e proprio a Milano Iperal è risultata prima in classifica.

Il supermercato Iperal, secondo l’indagine di Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente per la tutela dei consumatori in Italia, rientra tra quelli dove la clientela ha la possibilità di spendere meno, scegliendo il super più economico. La rilevazione dei prezzi è stata effettuata su una spesa di prodotti di marca per poter avere una reale confrontabilità del dato. A Milano e nell’hinterland milanese, Iperal di Viale Monza 241 ha primeggiato su

altri 65 supermercati.

Il Gruppo Iperal, con oltre un miliardo di euro di fatturato, 49 punti vendita in tutta la Lombardia e oltre 3.700 collaboratori, nel 2021 ha inoltre ottenuto un altro importante riconoscimento. Si è infatti aggiudicato 3 premi a livello nazionale nell’ambito del “CX Store Award” come miglior reparto Formaggi, miglior reparto Ortofrutta e migliore Accoglienza – quest’ultimo aspetto è fondamentale per Iperal.

L’azienda punta sulla costante evoluzione e sulla creazione di valore per i collaboratori ma anche per le comunità locali. Iperal, in linea con questa mission, applica i suoi valori fondanti a ogni supermercato: forte legame con il territorio, concretezza, solidarietà e fiducia. Un modello che trova riscontro nell’ambiente circostante e nell’offerta proposta ai clienti, della scelta attenta dei prodotti e dei fornitori, con la valorizzazione delle produzioni locali, alla migliore distribuzione degli spazi di vendita. In questo contesto, l’insegna valtellinese si prepara ad affrontare le prossime aperture previste nel 2021 e le iniziative promozionali legate al Natale con un’offerta che punta, come sempre, sulla qualità e sulla convenienza.