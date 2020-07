Infortunio alla Holcim di Merone, operaio precipita per 3 metri e muore

MERONE – Un uomo di 63 anni ha perso la vita oggi, giovedì 2 luglio, in un infortunio sul lavoro. E’ successo alla Holcim di Merone intorno alle 12.30.

Stando alle prime informazioni disponibili sembra che l’uomo stesse facendo alcuni lavori all’interno di una cisterna. Nel tagliare il fondo della stessa l’operaio avrebbe per errore tagliato il pezzo sotto i suoi piedi. Il 63enne è precipitato per circa 3 metri, la caduta non gli ha lasciato scampo.

Sul posto si sono portati un’ambulanza di Lariosoccorso, un’automedica, i Vigili del Fuoco di Erba e i Carabinieri. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.