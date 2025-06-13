Inghiottito dal fiume Adda dopo un tuffo, morto un 16enne

CORNATE D’ADDA (MB) – Recuperato il corpo di un 16enne disperso nel fiume Adda. Nel pomeriggio di ieri, giovedì, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco del nucleo di Milano hanno recuperato il corpo privo di vita di un ragazzo di soli 16 anni, di origine sudanese e residente a Cornate d’Adda, disperso nel fiume Adda.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle ore 13 il giovane si era tuffato nelle acque del fiume nei pressi della Chiesa della Concesa, ma non è più riemerso. L’allarme è stato immediatamente lanciato dai presenti e sono partite le ricerche da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dal nucleo sommozzatori.

Il corpo del ragazzo è stato ritrovato nel pomeriggio a circa 4 km a valle dal punto in cui si era tuffato, lungo il canale della Martesana. Sul posto anche le forze dell’ordine e i sanitari del 118.