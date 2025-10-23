Insulta e prende a schiaffi una donna davanti a una scuola per l’auto in doppia fila: denunciato

L’aggressione, avvenuta in via Acquanera, è stata ricostruita dalla Polizia di Stato dopo la segnalazione al 112

La vittima, una 37enne di origini albanesi, è stata difesa da una testimone presente

COMO – Aggressione davanti a una scuola elementare di Como ieri pomeriggio: un uomo di 74 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per percosse e violenza privata.

Intorno alle 16.30, una volante è stata inviata in via Acquanera dopo la segnalazione tramite il numero unico di emergenza 112 di un’aggressione ai danni di una donna. Giunti sul posto, gli agenti hanno incontrato due donne: la vittima, una 37enne di origini albanesi residente in zona, e una testimone, una 31enne di Como.

Secondo il racconto delle due donne, la 37enne aveva parcheggiato momentaneamente in doppia fila per recuperare il figlio che usciva da scuola. Al ritorno verso l’auto, è stata prima insultata e poi percossa con due schiaffi da un uomo anziano, che lamentava difficoltà a uscire dal suo parcheggio.

Grazie alla descrizione dell’aggressore e alla targa del veicolo, la Polizia ha rintracciato e identificato il 74enne residente nelle vicinanze. Accompagnato in Questura, l’uomo ha ammesso quanto accaduto e, a seguito della querela della parte lesa, è stato denunciato in stato di libertà per percosse e violenza privata.