Inverigo. Uomo investito da un treno, è gravissimo

L’incidente sulla linea Asso-Seveso-Milano alle 7.30

Il 38enne è stato elisoccorso al San Gerardo di Monza

INVERIGO – Grave incidente questa mattina intorno alle 7.30 a Inverigo: un uomo di 38 anni è stato investito da un treno della linea Asso-Seveso-Milano all’altezza del passaggio a livello di via Magni.

Da chiarire la dinamica del sinistro, sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri intervenuti in posto insieme ai Vigili del Fuoco e ai soccorsi, allertati in codice rosso.

Le condizioni del 38enne sono apparse subito gravissime ai sanitari: l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale San Gerardo di Monza in elicottero.

Inevitabili le ripercussioni sulla linea ferroviaria, bloccata per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine.