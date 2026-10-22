La coerenza di un brand si misura da ciò a cui rinuncia: Francesco Acri su opportunità, premium e prestigio

Nuovi prodotti, nuovi canali, nuovi pubblici. Ogni opportunità sembra un guadagno. Per il fondatore di Bliss è così che molti marchi perdono il valore che li rendeva riconoscibili.

La coerenza di un brand non si vede da ciò che fa, ma da ciò che sceglie di non fare. Una tesi poco popolare tra chi deve far crescere un’impresa, ma che dimostra la sua veridicità nell’operatività di tutti i giorni.

A sostenerlo è Francesco Acri, advisor di brand, fondatore e amministratore delegato di Bliss: società di Brand Advisory e Brand Governance con sedi a Roma e Milano. Per Acri, un marchio che dice sì a ogni opportunità smette, nel tempo, di significare qualcosa. Una minaccia sempre più concreta per moltissime realtà.

Il costo delle opportunità

Sulla carta, ogni estensione ha una logica difendibile. Una linea più economica per allargare il pubblico. Una collaborazione che porta visibilità. Un canale di vendita nuovo. Una promozione per chiudere il trimestre. Prese una per una, sono tutte decisioni ragionevoli.

Il problema è la somma. Dopo qualche anno il brand vende a pubblici diversi, a prezzi diversi, con messaggi diversi. Il cliente storico non lo riconosce più. Il nuovo cliente non capisce che cosa lo distingua dagli altri. Il prezzo, che era il segnale più forte del valore, diventa negoziabile.

Strategia è scegliere che cosa escludere

Per Acri una strategia non dovrebbe essere l’elenco delle cose da fare, bensì il sistema di criteri che stabilisce che cosa si può fare e cosa no. Senza la seconda parte, la prima è solo una lista di desideri.

È il motivo per cui la coerenza ha un costo visibile e un beneficio invisibile. Il costo è l’opportunità rinunciata, che compare subito nei numeri. Il beneficio è la riconoscibilità, la fiducia, la capacità di difendere il prezzo, che si costruiscono in anni e si perdono in pochi trimestri.

Premium e prestigio

Acri distingue due posizioni che spesso vengono confuse. Un brand premium deve convincere: dichiara una qualità superiore, giustifica un prezzo più alto, si confronta continuamente con i concorrenti. Un brand che gode di prestigio non ha bisogno di spiegarsi: il mercato lo riconosce senza confronti e senza argomentazioni.

Il passaggio dal primo al secondo potrebbe sembrare il risultato di una buona comunicazione, ma non è così. Avviene con la coerenza mantenuta nel tempo, e perciò con una lunga serie di rinunce.

Chi presidia la rinuncia

Nelle imprese il problema è organizzativo. Le opportunità arrivano da funzioni diverse: commerciale, marketing, sviluppo prodotto. Ciascuna ha obiettivi propri e buone ragioni. Nessuna ha il compito di dire che cosa il brand non deve fare.

Nel modello di Bliss, che dal febbraio 2026 opera in Italia come brand advisory continuativa, questo compito spetta alla Brand Governance: fissare in anticipo i confini del brand, con il vertice, e verificare ogni nuova iniziativa rispetto a quei limiti. Le scelte vengono valutate con il Bliss Empirical Framework sui dati dell’azienda, e la realizzazione passa da Bliss Studio, agenzia di marketing interna alla società.

I no dell’ultimo anno

A chi guida un’impresa, Acri propone un test: scrivere l’elenco dei no detti nell’ultimo anno.

Il cliente rifiutato perché fuori posizionamento, lo sconto negato, la collaborazione declinata, il prodotto che non è stato lanciato, il canale di vendita che avrebbe portato volumi ma anche un pubblico diverso. Decisioni che costano subito, visto che ogni no compare nei numeri del trimestre come un ricavo in meno.

Se l’elenco è vuoto, è probabile che il brand stia accettando tutto ciò che arriva. Se invece è lungo, ogni voce racconta un confine che qualcuno ha difeso e che il mercato, nel tempo, ha imparato a riconoscere: è lì che si forma la fiducia dei clienti storici e la capacità di tenere il prezzo.

Per l’amministratore delegato di Bliss è questo il lavoro che il vertice non può delegare, perché le funzioni che portano le opportunità hanno ciascuna buone ragioni per dire sì e nessuna il compito di dire no. E un marchio che accetta tutto prima o poi non avrà più nulla da accettare.

Chi è Francesco Acri. Francesco Acri è advisor di brand, fondatore e amministratore delegato di Bliss, società italiana di Brand Advisory e Brand Governance costituita nel 2025 con sedi a Roma e Milano. Ha ideato il modello di Bliss su tre livelli, Advisory, Brand Governance e Operations, e il framework proprietario con cui la società verifica le proprie proposte, il Bliss Empirical Framework.